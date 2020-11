Per i single alla ricerca dell’anima gemella le settimane in lockdown hanno ridotto, quando non cancellato, la possibilità di trovare una compagna o di un compagno di vita (o perlomeno di una sera).

Certo, la florida impresa del dating online, sia nelle casual che nelle long term relationships sembra non conoscere crisi. Secondo una ricerca di Statista quest’anno il giro d’affari globale toccherà i 2,7 miliardi di dollari, contro i 2,4 dell’anno precedente e nel 2024 l’importo complessivo speso arriverà, secondo una proiezione, a 4,2 miliardi. I siti che offrono servizi a pagamento passeranno dai quasi 100 milioni di utenti quest’anno a 125 circa nei prossimi quattro anni e se a questi sommiamo anche gli iscritti ai servizi digitali gratuiti si arriverà a un totale di 440 milioni.

Sempre secondo l’istituto di ricerca, in Italia solo il 3% di un campione rappresentativo della popolazione risponde affermativamente sull’uso dei servizi di matchmaking, fisici (le agenzie matrimoniali) o digitali. Tra questi ultimi Badoo, Tinder e Meetic sono quelli più utilizzati.

Tuttavia, a guardare la cosa con la giusta dose di ironia, tutti i mancati incontri hanno fatto risparmiare un sacco di soldi: stando alla ricerca di Deutsche Bank riferita al 2019, un appuntamento non particolarmente galante (costituito da viaggi in taxi, una cena per due in un pub con soft drink, biglietti per il cinema e un paio di birre per concludere la serata) arriva a costare oltre 200 dollari a Zurigo, la città più cara al mondo per fare conoscenza. A seguire le capitali nordiche con Oslo, Copenaghen ed Helsinki, quindi Tokio e, al sesto posto, New York.

Milano si piazza al tredicesimo posto con 126,5 dollari (circa 106€ al cambio attuale); Roma, l’altra città italiana in classifica, arriva al ventiseiesimo con 109 dollari (92 €).

Insomma, i single che cercano di trovare un partner sono stati costretti a fermarsi durante le lunghe settimane chiusi in casa. Non li consolerà, immaginiamo, l’idea di aver risparmiato una bella cifra. Tuttavia, almeno, si potranno sentire un pochino degli eroi, come in questo sport del governo tedesco.