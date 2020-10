Il Mose funziona. L’opera realizzata per difendere Venezia dall’acqua alta è entrato in azione sabato 3 ottobre, sollevando le 58 paratoie mobili installate per intercettare e arrestare l’alta marea che si riverserebbe sulla città. Piazza San Marco è sino ad ora all’asciutto: l’entrata in funzione del Mose ha permesso per ora al ‘salotto buono’ della città di evitare il fenomeno dell’acqua alta. Qui Jacopo Giliberto vi spiega come funziona il Mose.

Come Info Data abbiamo interrogato i dati del Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia, raccolti dal 1875, che rappresentano i picchi di acqua alta registrati nella città lagunare.

Secondo quanto ci risulta l’evento del 12 novembre 2019 resta tra i maggiori mai registrati dall’unità d’Italia ad oggi, secondo soltanto al fenomeno del 4 novembre 1966, giorno in cui il livello delle acque si alzò di quasi due metri.

Il grafico mostra chiaramente come i picchi di acqua alta (in cui il livello del mare si è alzato di almeno 110 cm) si siano intensificati in questi ultimi anni, arrivando ad un massimo di 14 giornate con almeno una registrazione sia nel 2009 che nel 2010.