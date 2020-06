Tanti auguri Francesco Guccini! Quando gli anni passano si inizia a non contare più le candeline. Ma su Infodata i numeri contano (scusate il gioco di parole) e a noi piace guardarli e raccontarli. Allora ripartiamo con qualche numero. Francesco Guccini fa 80. “Attaccan a essere dimondi”, come piace dire a lui in dialetto bolognese. Eppure, a noi sembra ancora giovane e bello come “gli eroi” delle sue canzoni. Sedici album in studio, 4 raccolte, 8 album registrati live. Qualche film, alcuni libri e concerti tendenti all’infinito.

A Guccini oggi regaliamo questo pezzo, che non è poesia come quelli che ha scritto, ma prova a raccontare la poetica del cantautore attraverso i numeri. Numeri e parole, per cercare tra i suoi album quelle più care e più usate nelle canzoni. Lo facciamo come piace fare a noi. Con una grafica interattiva.

La strada percorsa da Francesco Guccini è lunga come la sua carriera. Una strada con 16 album in studio, lungo i quali muoversi alla ricerca delle parole che Guccini ha trasposto in musica. Nella versione desktop, passando col mouse sulle copertine e sulle tracce, è possibile scoprire nuove informazioni sulla discografia del cantautore. Cliccando sugli album Francesco si muoverà in un viaggio nel passato, fino ai giorni nostri, un album alla volta. Nella versione mobile ad ogni click su una copertina corrisponde una risposta della grafica.

Partiamo dal 1967. Prima di parlare di parole e canzoni raccontiamo uno dei record di Guccini. Legato alla EMI Italiana dal suo primo album, è l’artista italiano da più anni sotto contratto con questa casa discografica e il secondo nel mondo dopo Paul McCartney. Insomma, il ragazzo modenese ne ha fatta di strada.

Veniamo ai testi. Quali sono le parole più usate? Possono aiutarci a capire i temi dei suoi album? Percorrendo tutta la discografia in studio la parola più frequente è “giorno”, che compare 137 volte in ben 65 canzoni. Qualche Esempio? 10 occorrenze in Canzone di Notte, dall’album L’Isola non trovata, 9 in Giorno d’estate, 7 in Van Loon e Stagioni.

Altri vocaboli ricorrenti sono “tempo” e “vita”. Significative nella poetica del cantautore, nella tematica dello scorrere del tempo, spesso accompagnata da sensazioni di nostalgia e malinconia. La parola “tempo” compare 111 volte in 53 canzoni. 11 volte in Fichi, ma anche 10 in Un altro giorno è andato, 5 in Incontro e Gulliver. Dieci anni prima di incontrare nuovamente un’amica e finire a raccontarsi i tempi andati. La tristezza che avvolge i protagonisti “come miele”. Oppure il navigatore che, ormai vecchio, racconta ai nipoti le sue avventure.

Quali altre parole tornano lungo tutta la carriera di Guccini? “mondo” è usata 89 volte in 52 brani. Soprattutto negli album Stagioni, Ritratti e Amerigo, nei racconti cantati di Cristoforo Colombo, Amerigo, Stagioni e Don Chisciotte.

Come da teoria delle due polarità complementari, non può esserci giorno senza il suo opposto. Se “giorno” è il vocabolo più usato dal cantautore, “notte” e “sera” non sono da meno. Le numerose Canzone di notte numerate (sono ben 4) ma non solo. L’ambiente notturno è esplorato da Guccini fisicamente e emotivamente. Canzone di notte n.4, traccia numero 2 dell’ultimo album in studio, L’ultima Thule, è la traccia in cui “notte” compare più frequentemente. L’album di chiusura della carriera, viaggio verso il futuro ma anche a ritroso nella memoria.

Tra i tanti viaggi raccontati, navigatori, avventurieri, la carriera di Guccini è un percorso che vogliamo lasciarvi scoprire. In un mare di parole in cui perdersi, nella grafica che potete esplorare, si parte tra le note di viaggio del cantautore (mica per caso il titolo dell’ultima raccolta di cover, cantate tra gli altri da Luciano Ligabue, Carmen Consoli e Brunori Sas). Sperando che i dati non abbiano svilito la poesia. Nel caso basta accompagnarsi con la musica di Francesco Guccini. Quella che accompagna chi scrive mentre digita gli ultimi caratteri sulla tastiera. Chiudiamo il pezzo come lo abbiamo iniziato. Tanti auguri Francesco Guccini!