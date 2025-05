Oggi, come ogni 4 maggio, i fan di ‘Guerre Stellari’ festeggiano lo Star Wars Day. Dopo il grande entusiasmo della Star Wars Celebration 2025, evento che ha riunito dal 18 al 20 aprile a Tokyo migliaia di appassionati della famosissima saga, i fan celebrano l’universo creato da George Lucas nelle proprie città in questa data speciale. Ma cos’è lo Star Wars Day? E perché si celebra il 4 maggio?

Ormai da anni in tutto il mondo i fan di Star Wars hanno adottato questa data come giorno per commemorare e festeggiare la saga di fantascienza nata nel 1977 grazie alla creatività di George Lucas. La data non è casuale: gli appassionati hanno eletto il 4 maggio come il giorno dedicato a jedi, sith e spade laser grazie a un gioco di parole. L’augurio che si scambiano i protagonisti dell’amatissima serie ‘Che la Forza sia con te’ in originale è ‘May the Force be with you‘. Nella lingua inglese la prima parte della frase ‘May the Force’ assomiglia molto a ‘May the Fourth’, ossia il ‘4 Maggio’. Da qui anche lo slogan ‘May the Fourth be with you’, letteralmente ‘Che il 4 maggio sia con te’.

Pertanto, come ormai da tradizione , anche quest’anno noi di Infodata abbiamo dedicato un pensiero alla saga che ha stregato almeno tre generazioni a partire dall’uscita nelle sale di “Una nuova speranza” nel lontano (lontano) 1977.

Dopo la controversa immagine di Donald Trump pontefice, un nuovo post sull’account ufficiale della Casa Bianca scatena gli utenti di Instagram: in una foto generata con l’intelligenza artificiale, il presidente Usa viene raffigurato muscoloso, negli abiti di un cavaliere jedi e con una spada laser davanti a uno sfondo di bandiere statunitensi e una coppia di aquile calve, in occasione dello ‘Star Wars Day’, giornata che si celebra ogni anno il 4 maggio per commemorare e festeggiare la saga di fantascienza nata nel 1977 grazie alla creatività di George Lucas.

Cosa c’è di nuovo? Sui social sicuramente Donald Trump. Dopo la controversa immagine di Donald Trump pontefice, un nuovo post sull’account ufficiale della Casa Bianca scatena gli utenti di Instagram: in una foto generata con l’intelligenza artificiale, il presidente Usa viene raffigurato muscoloso, negli abiti di un cavaliere jedi e con una spada laser davanti a uno sfondo di bandiere statunitensi e una coppia di aquile calve. La didascalia pubblicata sugli account ufficiali della Casa Bianca recita: “Buon 4 maggio a tutti, compresi i folli della Sinistra Radicale che stanno lottando così duramente per riportare nella nostra Galassia i Signori dei Sith, gli Assassini, i Signori della Droga, i Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l’Impero”, si legge nel messaggio che chiude con l’augurio tipico dello Star Wars Day, “May the 4th be with you”, che richiama il celebre motto della saga ‘May the force be with you’ (in italiano ‘che la forza sia con te’).

Tuttavia, ai fan del franchise cinematografico e televisivo di fantascienza non è sfuggito un dettaglio: sebbene nel post Trump sia identificato come un difensore contro ‘i signori dei Sith’, antagonisti nella saga, la spada laser che tiene in mano il presidente Usa è rossa, il colore che identifica proprio i cattivi di Star Wars

Quella che vedete non è l’unica. Su x e su Instagram sono stati generati numerosi meme.

Cosa c’è invece di nuovo nel mondo di guerre stellari?

Quest’anno, la giornata è stata celebrata in grande e in piccola scala. Disney+ lancia la nuova serie “Star Wars: Tales of the Underworld” proprio in quella data, mentre inizia la seconda stagione di un altro franchise, “Andor”. Tales of the Underworld | Official Trailer | Available May 4 on Disney+

E’ seguito anche l’annuncio che nel 2027 uscirà un nuovo film di “Star Wars” con protagonista Ryan Gosling.

La Disney ha celebrato la giornata con il lancio di nuovi prodotti di “Star Wars”, che spaziano dai set di spade laser ai gioielli.

Quanto alla nuova saga… Alla Disney dopo l’insuccesso della seconda trilogia hanno capito che era il caso di ripartire dal successo di The Mandalorian. L’ultima trilogia sequel di Star Wars, ovvero quella composta dagli episodi Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker diciamo che non ha incontrato l’affetto dei veri fan di Guerre Stellari. I rumors indicano che la nuova trilogia potrebbe ripartire proprio da Grogu (il baby Yoda di The Mandalorian), Mando e Jedi grigi. Vuole dire un approccio non meno pop ma più fedele alla ricostruzione dell’universo di Guerre Stellari, magari proprio partendo dai personaggi secondari.

Una sorpresa potrebbe arrivare dal videogioco Star Wars Eclipse, titolo annunciato da Quantic Dream e ispirato alla saga di fantascienza più famosa. Lo sviluppo sta avendo qualche problema ma l’attesa è altissima. . Attualmente, secondo indiscrezioni, il gioco punterebbe a una finestra di lancio verso la fine del 2026

E infine un po’ di storia e numeri. Partiamo da The Mandalorian probabilmente conosciuta ai più come “la saga dove c’è Baby Yoda” Nel grafico che segue sono stati raffigurati i sedici episodi delle due stagioni dal punto di vista del rating medio su IMDb, suddivisi per colore tra primi otto (color ocra) e ultimi otto (colore grigio).

Passando col cursore sul singolo episodio (click da mobile) è possibile ottenere informazioni aggiuntive corredate da un fotogramma della puntata.

