Nella notte di martedì 22 ottobre parte ufficialmente la stagione NBA 2024/25 e contestualmente anche la caccia ai campioni in carica di Boston che, dopo il trionfo della passata stagione, si presenteranno ai nastri di partenza con oneri ed onori che competono ai favoriti per la vittoria finale.

Se mai ce ne fosse bisogno, tra le fila dei Celtics, l’estate si è rivelata più stimolante del normale dal punto di vista delle motivazioni con la coppia di J’s (Jayson Tatum e Jaylen Brown) che per motivi diversi ha visto in un certo minato lo status di stelle della squadra campione NBA.

Tatum, convocato per far arte di Team USA nella missione olimpica di Parigi ha visto buona parte delle partite seduto (s)comodamente in panchina, venendo utilizzato sostanzialmente con il contagocce da coach Steve Kerr che comunque ne ha lodato le doti da uomo squadra, sacrificando l’ego per l’armonia del gruppo, mentre Brown – pur liberatosi il posto di Kawhi Leonard, out per l’ennesimo infortunio – è stato in un certo senso scartato in favore del compagno Derrick White, nonostante il tuolo della stella dei Clippers fosse sostanzialmente lo stesso dell’MVP delle scorse Finals.

Come se non bastasse, fra questi malumori e l’infortunio di Porzingis che terrà ai box il lettone per diversi mesi, durante l’estate la dirigenza biancoverde ha provveduto ad estendere i contratti di altri giocatori chiave del roster, arrivando ad avere una situazione salariale che nei prossimi anni sarà assolutamente vincolante, rendendo quindi la pressione della vittoria sempre più onerosa.

Se quindi Boston è data come la favorita numero uno per alzare nuovamente il trofeo di campione NBA il prossimo giugno e per farlo si è adoperata in modo da avere un roster super competitivo senza badare troppo a spese, noi di Infodata abbiamo deciso di vedere quali siano le probabilità di vittoria che vengono attribuite alle trenta franchigie della lega americana, mettendole a confronto con i libri paga per la stagione in partenza.

Nel grafico che segue, ogni squadra riporta le quote attribuite per la conquista del titolo (gradiente che vira dal giallo verso il viola), affiancate dal monte salari 2024/25 (gradiente che vira dal rosso per gli scenari più costosi al verde delle situazioni meno opprimenti dal punto di vista degli esborsi).

Da notare che le quote delle “odds” americane sono da intendersi come il guadagno che si potrebbe fare con una scommessa ideale da 100 dollari.

