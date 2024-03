Oggi si celebra il PI Day, vale a dire la giornata mondiale dedicata al Pi greco, quel famoso 3,14 che rappresenta un’abbreviazione di una serie decimale infinita e che compare in qualunque libro di matematica da che mondo è mondo.

Come mai proprio oggi?

Beh, è presto detto: 14 marzo, si scrive 14/3, ma se consideriamo l’annotazione americana le cifre sono invertite, perciò 3/14.

E, tanto per cambiare, è proprio di stampo statunitense anche la genesi di questa ricorrenza – giunta già alla sua trentaquattresima edizione – visto che l’ideatore è stato il fisico americano Larry Shaw che, nel 1988 appunto, organizzò il primissimo PI Day presso il San Francisco Exploratorium dove lavorava.

Nel corso degli anni, anche grazie al gioco di parole che accomuna il simbolo PI alla parola “pie” – ossia torta – unito alla moda di avere giornate mondiali tematiche per ogni tipologia di argomenti, il concetto di celebrazione ha assunto progressivamente sempre più piede ed è ormai una data segnata sul calendario di molti nerd, un po’ come lo Star Wars day che si celebra in un’altra data speciale – il quattro di maggio – per via dell’assonanza tra l’originale “May the Force” e may the fourth (May, 04).

Tra le varie iniziative sparse per il globo, senza valicare i confini dell’Italia, segnaliamo in particolare la presenza di un portale italiano dedicato appunto al PI Day (https://www.piday.it/) promosso dal Ministero dell’Istruzione, all’interno del quale c’è anche un curioso concorso di “poesie matematiche” in cui ci si può cimentare a comporre un poesia a patto che si parli di matematica e, soprattutto, che il numero di lettere delle singole parole (in ordine) sia uguale alla corrispondenti cifre del pi greco.

Un esempio pratico?

Wow, è vero

p greco troveremo

da sempre unito con amici:

diametro, lunghezza, cerchio.

[3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7]

Come ogni anno, anche noi di Info Data vogliamo celebrare questa ricorrenza e per farlo, abbiamo creato una semplice rappresentazione delle prime 625 cifre decimali di PI.

Se vi state chiedendo “come mai proprio 625?”, beh ci sono alcuni motivi – sempre matematici – che ci hanno fatto propendere per questa scelta.

Innanzitutto, 625 è un quadrato perfetto (25 x25); in più, se si moltiplica per 2 il valore approssimato di Pi greco si ottiene 6,28 che – al netto della virgola – possiamo considerare come 628 che , a sua volta, differisce dal 625 di cui sopra proprio di un valore pari a 3, curiosamente l’unica cifra intera del numero protagonista di oggi.

Questo numero irrazionale (non esprimibile con una frazione di due numeri interi diversi da 0) che per semplicità viene approssimato alle sue prime due cifre decimali, esprime sia il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro, sia l’area di un cerchio a raggio unitario, ed era già utilizzato da studiosi di diverse civiltà, come i babilonesi e gli egizi che ne avevano dato due stime diverse ma tutto sommato già prossime al valore reale (3,125 per i primi e 3,1605 per i secondi).

Le applicazioni del tanto conosciuto 3,14 sono innumerevoli e spaziano in vari ambiti della scienza a partire ovviamente dalla geometria applicata in architettura per la costruzione di archi e cupole, passando per i calcoli necessari alla determinazione delle distanze e dimensioni dei pianeti effettuate nel passato da menti illustri del calibro di Copernico e Galileo Galilei, senza dimenticare l’importanza fondamentale che riveste nello studio delle onde nel campo dell’elettromagnetismo che ha reso realizzabili gran parte degli oggetti della nostra quotidianità.

Per gli appassionati di curiosità matematiche, riproponiamo alcuni “facts” che magari non tutti ancora conoscevano e che oggi ci si potrebbe giocare per espandere la PI awareness anche ai più profani.