Questo non è un anno come gli altri per la Disney. Il 2023 segna l’anno del 100° Anniversario di The Walt Disney Company . Dal novembre dell’anno scorso sulla poltrona di Ceo è tornato Bob Iger dopo gli insuccessi di Bob Chapek. Il potentissimo Ike Perlmutter, capo di Marvel Entertainment, è stato silurato ed è uscito lamentando di avere speso troppi soldi per le produzione cinematografiche dei supereroi.

Quanto ai conti, Walt Disney ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle attesa ma ha annunciato un piano di ristrutturazione che coinvolgerà 7.000 persone, pari al 3% dei suoi dipendenti, per ridurre i costi di 5,5 miliardi di dollari. I problemi arrivano sul fornte dello streaming con Disney+ che sempre nell’ultimo trimestre sono calati dell’1% anche per effetto dell’aumento dei prezzi.

In questo contesto arriva la festa di Guerre Stellari. Ricordiamo che nella cultura pop, in particolare per quella geek-nerd, il 4 maggio ormai è diventato inequivocabilmente lo Star Wars Day giocando sul fatto che “May the Force (be with you)” ricorda appunto “May the Fourth”.

Quest’anno lato merchandising sono in arrivo molte novità. Un’ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione, videogiochi e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars. Le collezioni presentate includono i set da costruzione Lego, giocattoli e Action Figure Hasbro, personaggi e accessori Funko, i giochi di società Asmodee, gli articoli da collezione Jazwares e Diamond Select e altro ancora. È uscito pochi gorni fa anche il videogioco Star Wars Jedi: Survivor.

Lato film e serie tv qualcosa si è rotto. La serie Andor che avrebbe dovuto riprendersi i vecchi fan e i nostalgici di Rogue One non sta andando bene. La prima stagione di The Mandalorian che è stato un successo straordinario, un miracolo secondo alcuni critici. E infatti le stagioni successive non hanno convinto. Il problema è una produzione ipertrofica che ha preso in contropiede vecchi e nuovi fan della galassia lontana lontana. Proviamo a fare due conti.

Ad oggi sono disponibili in streaming originali Disney+ come Andor, Obi-Wan Kenobi e The Mandalorian. Sono in arrivo nuove serie come Ahsoka e The Acolyte. Poi sul fronte animazione The Bad Batch, Star Wars: Rebels e The Clone Wars, oltre a Zen – Grogu and Dust Bunnies, il cortometraggio dello Studio Ghibli.

Oggi peraltro debutta Star Wars: Young Jedi Adventures, una serie animata per ragazzi che segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, e la seconda serie di Star Wars: Visions, nove nuovi cortometraggi di nove studi di tutto il mondo, tra cui Aardman e Triggerfish. Poi ci sono da festeggiare i 40 anni dall’uscita nelle sale di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

La sensazione è che gli spin-off di Guerre Stellari comincino a essere troppi e di qualità non sempre eccelsa. I fan (vecchi e nuovi) sembrano sempre più disorientati.

All’orizzonte c’è un nuovo film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e scritta da Steven Knight, che vede Rey tra i protagonisti. E la nuova trilogia che ha la missione di fare dimenticare la deludente Ascesa dello Jedi ma a quanto pare sembra in altissimo mare.

Partiamo da The Mandalorian probabilmente conosciuta ai più come “la saga dove c’è Baby Yoda” Nel grafico che segue sono stati raffigurati i sedici episodi delle due stagioni dal punto di vista del rating medio su IMDb, suddivisi per colore tra primi otto (color ocra) e ultimi otto (colore grigio).

Passando col cursore sul singolo episodio (click da mobile) è possibile ottenere informazioni aggiuntive corredate da un fotogramma della puntata.

