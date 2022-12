Le canzoni di Natale sono sempre le stesse. Se le ami le ascolti a Natale e poi spegni tutto. Avviene così ogni anno, la playlist non cambia. All I Want for Christmas Is You la versione del 1994 di Mariah Carey ha raggiunto un miliardo di stream su Spotify lo scorso anno, Last Christmas degli Wham! ha raggiunto lo stesso traguardo come mostra il grafico di Statista.

Mentre All I Want for Is You ha registrato altri 300 milioni di ascolti tra dicembre 2021 e dicembre di quest’anno, il classico natalizio degli Wham! del 1984 ha superato il miliardo aggiungendo più di 200 milioni di stream negli ultimi dodici mesi. Al terzo posto c’è Ariana Grande. Incredibilmente da anni nessuno prova a rovinare il Natale a questi tre che dominano da decenni.

Quindi cantiamoci su e facciamocene una ragione.

Nell’infografica che segue sono rappresentate sotto forma di cerchio tutte le singole parole utilizzate all’interno dei testi, colorate con un gradiente che varia dal grigio al rosso in base alla frequenza di utilizzo e tanto più grandi quanto lo è la loro lunghezza in caratteri.

Passando col cursore sopra il titolo delle singole canzoni scatta un highlight che ne mette in evidenza il grado di originalità (parole uniche in relazione al totale delle parole utilizzate) e che mostra quali siano le parole presenti nella “nuvola” delle parole più usate (con almeno quattro lettere) per i sei titoli presi in esame.

Scrtte in periodi diversi, le sei canzoni hanno peculiarità differenti dal punto di vista dei testi, già a partire dalla lunghezza in termini di parole.

La super hit degli Wham “Last Christmas” con le sue 346 parole figura prima per distacco seguita dall’intramontabile “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey (303) e dal grande classico per eccellenza “Jingle Bells” (292).

Qui sotto invece la mia personale playlist. Buon Natale.