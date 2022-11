Meta prepara la prima ondata di tagli della sua storia: migliaia di licenziamenti in settimana. Secondo il Wall Street Journal la holding di Facebook vuole ridurre i costi del 10%: a pesare sono la crisi economica e le ricadute dell’investimento sul metaveso. Qui l’articolo sul Sole 24 Ore. Sempre in questi giorni Twitter invece dopo aver licenziato circa la metà del suo personale, starebbe contattando decine di dipendenti che hanno perso il lavoro chiedendo loro di tornare. Motivo? Alcuni sono stati licenziati per errore. Altri sono stati mandati via prima che la direzione si rendesse conto che il loro lavoro e la loro esperienza potrebbero essere necessari per costruire le nuove funzioni del social media immaginate dal nuovo proprietario Elon Musk. Insomma, la confusione è massima, ma questi lincenziamenti non inziano oggi. Nel grafico di Statista realizzato con i dati raccolti da Layoffs.fy si vede bene come l’ondata è partita ad ad aprile, è diminuita a settembre e ora sta riprendendo forza di nuovo.

Sarebbero 416 le startup e le grandi multinazionali Usa che lavorano nell’Ict che hanno licenziato dipendenti tra aprile e ottobre. Tre mesi erano solo in 20. Qualche esempio? Il rivenditore di auto usate online Carvana ha ridotto la sua forza lavoro di 2.500 dipendenti a maggio. I tagli al personale di aziende più importanti come Netflix o PayPal sono stati relativamente minori. Il primo ha licenziato 450 o circa il quattro per cento dei suoi dipendenti durante il secondo trimestre del 2022, mentre PayPal ha risolto i contratti per 83 dei suoi dipendenti.

I casi più importanti di aziende che hanno ridotto la propria forza lavoro a ottobre sono stati la start up alimentare a base vegetale Beyond Meat, il fornitore di kit di pasti Hello Fresh e il produttore di attrezzature per esercizi fisici Peloton. Quest’ultimo è stato fondato nel 2012 ma è salito alla ribalta durante le prime fasi della pandemia. Il più colpito è il settore del fintech che ha accusato la pressioni delle frodi e degli attaccchi hacker oltreche una drastica perdita di valore negli ultime mesi di molte criptovalute. Ad esempio, tra aprile e agosto, Robinhood, il mercato NFT OpenSea e l’exchange di criptovalute Coinbase hanno dovuto licenziare tutti tra il 20 percento e un terzo della loro forza lavoro a causa di effetti almeno in parte attribuibili al cosiddetto ” cripto inverno”.

