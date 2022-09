screenshot-www-visualcapitalist-com-2022-09-05-18_49_08

BusinessFinancing.co.uk utilizza i dati sulla pubblicità di Google per misurare la popolarità di un prodotto o un brand su internet. Usa il Keyword Planner di Google Ads che è un tool specifico per la ricerca e la pianificazione delle parole chiave. Sulla base di una estrazione dati che copre i dodici mesi precedenti a marzo 2022 ha misurato il successo sul web dei principali marchi di smartphone. Quello che emerge è che Apple va sempre più forte. Sono 14 i paesi in più rispetto al 2021, per un totale di 141. Con 11.308.825 ricerche globali, viene cercato più di Huawei e Xiaomi messi insieme, anche se i due marchi cinesi vendono entrambi più telefoni di Apple.

La causa della rinnovata popolarità di Apple. L’effetto è particolarmente evidente in America Latina, dove una serie di paesi, tra cui Messico, Brasile e Colombia, sono passati ad Apple come loro marchio di telefoni più ricercato nel 2022. L’America Latina ha guidato un’impennata globale del 15% nel mercato dei telefoni ricondizionati, insieme all’India, che ha anche spostato la sua ricerca principale su Apple (da Vivo). Quindi il segreto nella ricerca sembrerebbe quello legato al mercato dell’usato che in tempi di crisi come questo sta spingendo Apple quantomeno nelle ricerche su web. Perché di questo stiamo parlando, di persone che cercano informazioni su smartphone. A livello finanziario invece da segnalare come la Casa di Cupertino abbia portato a casa un risultato storico negli Stati Uniti. Secondo Counterpoint Research gli iPhone avrebbero superato i dispositivi con sistema opertivo Android. Tenendo conto che a livello mondiale la stragrande maggioranza di telefonini in circolazione sono Android vuole dire che oltre la metà di quelli utilizzati negli Stati Uniti. E’ la prima volta che accade su suolo Usa dal lancio del primo iPhone, nel 2007.

E poi c’è il caso Huawei. Da anni nella blacklist della Casa Bianca, sia con Trump che econ Biden, il gigante dell’elettronica cinese ha perso quote di mercato in tutto il mondo. Il veto americano per esempio gli impedisce di avere Android e quindi lo taglia automaticamente fuori da gran parte dei mercati occidentali. Dopo essere stato a lungo in Europa il competitor numero uno di Samsung oggi è in fondo alla classifica. Secondo Gartner nel mondo Samsung domina la classifica delle unità vendute agli utenti finali nell’arco dell’intero 2021, con una quota di mercato del 19%. A seguire c’è Apple, con il 16,7% di market share, e sull’ultimo gradino del podio c’è invece Xiaomi col 13,2%. Oppo e Vivo, rispettivamente quarta e quinta, hanno numeri molto vicini: 9,6 e 9,5%. Tuttavia, ricordiamo il Paese con il maggior numero di utenti di smartphone è la Cina. Più di 950 milioni di persone usano gli smartphone in Cina. Ciò significa che il mercato cinese è più ampio di quello di India, Stati Uniti e Indonesia messi insieme. Da qui l’interesse per Huawei in quelle aree del mondo. In particolare, come si evince dalla mappa in otto Paesi africani il marchio cinese è il più ricercato e il più popolare. Sull’Africa i margini non saranno interessanti come quelli di un costosissimo iPhone qui da noi ma restano interessanti in termini di volumi.