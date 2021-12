Lionel Messi ha vinto per la settima volta il Pallone d’Oro. Al secondo posto Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Per la Pulce è la settima volta, ormai ha fatto quasi l’abitudine a ritirare questo premio che incorona il miglior calciatore del mondo e che quest’anno ha vinto battendo ‘in volata’ Robert Lewandowski. Azzeccare il pronostico non era complicatissimo, per esempio si poteva chiedere a un appassionato di videogiochi. Come abbiamo scritto bastava andare a vedere il ranking del popolare videogioco del calcio Fifa 21 per scoprire che al primo posto nella stagione 2020/21 c’era proprio lui.

Nell’analisi che segue sono stati considerati i top 300 atleti per i quali viene data una rappresentazione con due cerchi concentrici: quello rosso rappresenta il valore totale disponibile al lancio del gioco, mentre quello giallo indica il valore potenziale che si può raggiungere.

Di conseguenza più ampio sarà il divario tra i due cerchi, maggiore sarà il margine di miglioramento auspicabile per ogni calciatore.

Estendendo il concetto alle squadre, sempre con riferimento alla top 300, i valori dei singoli sono stati mediati per vedere come sia la distribuzione dei singoli club rappresentati da uno o più atleti (dimensione del cerchio proporzionale al numero di calciatori in rosa) ed al contempo valutare quale sia la percentuale di raggiungimento di potenziale scalata sui team (gradiente di colore che spazia dal giallo al rosso).

Interagire con i cerchi delle squadre (passaggio del mouse da desktop o click da mobile) farà spuntare un pop-up con indicazioni della squadra, riportando provenienza geografica dei calciatori così come i valori puntuali degli atleti analizzati appartenenti alla rosa.

Come funziona il Fifa ranking? La “bravura” del giocatore è misurata nelle sue componenti (oltre 30 attributi) da un Comitato per le valutazioni che è una rete di osservatori incaricata di analizzare 17mila giocatori.

Come viene assegnato il pallone d’oro? Il pallone d’oro Fifa viene assegnato da una giuria composta da 208 giornalisti e altrettanti capitani e commissari tecnici delle nazionali di calcio affiliate alla Fifa. Qui viene spiegata la metodologia

Cosa accadrà l’anno prossimo secondo il Fifa ranking? Nella top tre dei giocatori più importanti per overall rating c’è Mbappè a 91. Lo stesso valore di De Bruyne, di Neymar e di Oblak. Il leader è ancora Messi con 93, seguito da Lewandowski a 92. Quindi se stiamo al videogioco nella passata edizione, le due graduatorie (valore potenziale e attuale) hanno mantenuto i rispettivi leader con Kylian Mbappè stabile a quota 95 di valore potenziale e Lionel Messi saldo a 93 per il valore attuale. Ovviamente, la differenza di età delle due stelle fa sì che la “pulce” argentina abbia già raggiunto il suo pieno potenziale come confermato dal secondo 93 in pagella, mentre l’asso francese, sempre in forza al Paris Saint German, parte invece dal valore attuale di 91 che lo colloca comunque tra i primissimi posti della classifica.

