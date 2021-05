E’ stato pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal governo italiano alla Commissione europea. Il testo, dal titolo “Italia domani”, è lungo 269 pagine. Il documento illustra come saranno spesi i 191,5 miliardi di euro che l’Italia riceverà dalla Commissione europea per sostenere la ripresa dopo la pandemia, più 30,6 miliardi del Piano complementare, 26 miliardi per la realizzazione di opere specifiche e 15,5 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Qui trovate i dati aperti da Riccardo Saporiti

Qui sotto invece trovate una mappa per navigare i numeri. Se cliccate sulle icone in alto potete filtrare il flusso per una specifica missione. Passando col mouse sui vari pezzettini vedi i dettagli nel tooltip