Dal 9 novembre è possibile richiedere il bonus di 500 euro per la connessione veloce a Internet, acquisto del pc o tablet. Come si legge sul Sole 24 Ore online, le agevolazioni sono state aggiornate in corso d’opera.

A due mesi dall’avvio della misura, sono stati impegnati oltre 50 milioni di euro. Lato offerta, ad oggi 18 gennaio 2021, si contano un totale di 1.181 offerte da 105 diversi operatori. Di queste, 654 – relative a 99 diversi operatori – sono state approvate dal team dedicato di Infratel Italia.

Come è andata la raccolta? Ad oggi, si contano un totale di 1.181 offerte da 105 diversi operatori. Di queste, 654 – relative a 99 diversi operatori – sono state approvate dal team dedicato di Infratel Italia. Lato domanda, invece, risulta prenotato il 14,6 % delle risorse disponibili, pari a oltre 29 milioni di euro. Complessivamente, dal 9 novembre 2020, giorno a partire dal quale i cittadini interessati potevano richiedere il Voucher agli operatori che hanno presentato offerte valide, sono stati attivati oltre 42.000 Voucher in tutta Italia, per un totale di oltre 21 milioni di euro erogati e le risorse impegnate ammontano in totale a oltre 50 milioni di euro. Cliccando qui si accede alla dasboard interattiva di Infratel per controllare quanti fondi rimangono. E’ bene ricordate che i cittadini per poter beneficiare del Voucher, devono fornire, in fase di presentazione della domanda all’Operatore, l’attestazione ISEE in corso di validità nell’anno corrente.

Come funziona. A disposizione dei cittadini con Isee al di sotto dei 20mila euro ci sono fino a 500 euro per l’attivazione di connessioni veloci e contestualmente per l’acquisto di pc o tablet. In particolare si parla di connettività ad almeno 30 Megabit al secondo (per una somma non inferiore a 200 euro) e di tablet o personal computer fornito dall’operatore (per una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro). Dote: 204 milioni di euro. La guida del Sole 24 Ore online la trovate qui