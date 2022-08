Il Big tech Usa ossia Amazon, Apple, Alphabet (cioè Google), Microsoft e Meta, hanno prodotto nel 2021 circa millequattrocentro miliardi di dollari. Una quota considerevole – pari al Pil del Brasile – e in netta crescita rispetto al 2020, con un incremento del 27% – si parla di trecentomila miliardi di espansione.

Ma come sono stati generati questi introiti? Capiamolo attraverso l’infografica ideata da Visual Capitalist.

tech-giant-billions-2021_apr-25

Amazon sempre più forte, in testa alle Big Tech

Nell’Olimpo delle Big Tech siede comodamente Amazon. Alcuni numeri per capire la sua espansione: quasi cinquecento miliardi di dollari di introiti nel 2021, in crescita del 33% rispetto al 2020 ed entrate che costituiscono il 40% in termini di vendite dell’intero e-commerce targato USA – dove viene fatturato il 67% dei ricavi totali di Amazon.

Come si suddividono i suoi introiti? Per quasi la metà (il 47,3%) sono relativi all’Online Store, dove si vendono prodotti fisici e digitali di ogni genere – meno che le armi da fuoco e “parti di balene, delfini, squali, elefanti (avorio compreso)”. Se non ci credete, vi conviene leggere nel seller central Europe. In seconda battuta (per il 22%) da servizi annessi alla vendita. Seguono le altre percentuali, sempre meno incisive. Nota dolente solo per le sottoscrizioni ad abbonamenti Amazon Prime, a cui fanno riferimento solo il 6,8% delle entrate – nel 2018 erano al 6,1%, quindi veramente poco reattive in termini di crescita. E gli altri giganti del Tech, come si comportano?

Apple sempre più su servizi e accessori, Google è statica

In generale le Big Tech si potrebbero dividere in chi vende un prodotto e chi, invece, ti vende come prodotto. Apple fa parte della prima categoria e l’iPhone non si smentisce come punta di diamante dell’azienda – a cui corrisponde il 22% dell’intero mercato della telefonia, con al secondo posto la Samsung al 18%. Tuttavia, guardando alla fetta di entrate corrispondenti alla vendita dell’iPhone nel 2021 (pari al 52,5%) e confrontandola con i dati del 2018 (dove si attestava a quasi il 63%) si può notare un’importante decrescita del prodotto. Sono invece in aumento le vendite (aggirandosi intorno al 19%, mentre nel 2018 erano al 14%) dei contenuti digitali e dei servizi made in Apple, come, per esempio, può essere Apple Care. Seguono la stessa scia di incremento gli accessori, con un 10,5% che nel 2018 era al 6,6%.

Per chi invece vive di pubblicità è Google. Bene, dei quasi duecentosessanta miliardi di dollari prodotti da Google, l’81% proviene da pubblicità promosse sulle loro piattaforme – si specifica che in questo meccanismo non padroneggia nessuno l’onda degli annunci come fa la creazione di Mark Zuckerberg, dove Meta (attraverso la pubblicità su Facebook) produce il 98% dei propri introiti. Ad ogni modo, benché le entrate continuino a crescere (e neanche di poco, del 41% rispetto al 2020) si avverte un certo staticismo da parte di Alphabet (e quindi Google) nella scelta delle carte da giocare per posizionarsi nella Top 5 dell’Olimpo Tech – sempre al terzo posto, in maniera irremovibile, appunto.

Un destino in ascesa?