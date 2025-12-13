Il panorama social in Italia è a un punto di svolta- Un mercato saturo- quasi immobile nel numero totale di utenti (-0,16% tra il 2024 e il 2025)- sta vivendo un vero e proprio terremoto interno- L’analisi dell’esperto Vincenzo Cosenza sui dati Audicom-Audiweb rivela dinamiche sorprendenti-
Nonostante l’ingresso in una fase di stallo (la perdita di utenti complessivi è solo del -0,16% nel periodo gennaio-settembre 2024/2025), si registra un dato notevole: l’audience italiana spende sempre più tempo sulle piattaforme social, segno di un crescente engagement tra gli iscritti.
La caduta di X
X ex Twitter è la vittima più illustre di questa crisi d’identità, un vero e proprio crollo che non ha precedenti! La piattaforma affonda del 27,6 per cento nei primi mesi del 2025, un’emorragia di ben 4,4 milioni di utenti che hanno abbandonato il social di Elon Musk! Anche il tempo speso è in picchiata, con un pesante 30 per cento in meno!
Instagram mostra segni di affaticamento, nonostante i suoi quasi 32,9 milioni di utenti, la piattaforma perde l’1,9 per cento dell’audience e vede l’attenzione calare del 17 per cento! Il gigante è stanco, deve innovare!
Anche YouTube il più grande con 37,1 milioni di utenti e Facebook fermo a 35,8 milioni non sono immuni, entrambi registrano cali lievi ma significativi nell’audience! Attenzione però a Facebook, che resta saldamente il social dove passiamo la maggior parte della nostra vita digitale, ben 13 ore e 29 minuti al mese per persona, un dominio di tempo che non ha eguali!
Da notare anche i crolli di nicchia come Twitch calo del 35 per cento e Tumblr calo del 40 per cento
La doppia sorpresa di TikTok
Mentre i vecchi dominatori vacillano, emergono nuove forze!
TikTok è il vincitore dell’attenzione. Nonostante una lieve flessione di utenti, è la piattaforma che ci tiene incollati di più! Il tempo speso è schizzato del 27 per cento tra il 2024 e il 2025, i video brevi regnano sovrani! Ma le vere sorprese sono gli outsider!
La risposta di Meta a X funziona! Il social conquista 6 milioni di utenti e vola con un aumento del 31,6 per cento! Un concorrente da tenere d’occhio. Mentre i vecchi dominatori vacillano- emergono nuove forze.
L’impatto dell’Ai sui social
Secondo Vincenzo Cosenza è chiaro l’ingresso massiccio di contenuti generati dall’IA e l’uso di chatbot cambieranno ogni cosa. I social diventeranno laboratori di sperimentazione. Meta sta già implementando i suoi chatbot, X sta integrando Grok. Ci aspettiamo mosse decise anche da TikTok, la cui casa madre ByteDance investe enormemente in modelli generativi. L’Ai insomma potrebbe essere una variabile da tenere in considerazione. Ma un dato è certo. I social non sono più quelli di una volta.
