Secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, l’Ucraina ha alleati fedeli che si oppongono con convinzione al presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, ci sono anche paesi tra i 53 intervistati dall’organizzazione che si fidano di Putin più del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Qui sotto la grafica di Statista.

La quota di persone con fiducia in Zelenskyy varia notevolmente tra i paesi in Europa e Nord America. La fiducia è più alta in Svezia, dove otto su dieci hanno fiducia in lui. Circa due terzi o più in Canada, Paesi Bassi e Regno Unito esprimono fiducia. Tuttavia, sei su dieci o più in Grecia, Ungheria e Italia non hanno fiducia nel presidente ucraino.

Le nazioni in cui quasi tutti gli intervistati non hanno fiducia in Putin si trovano in Europa, inclusa l’Europa orientale. Anche Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Israele e Australia sono in quella lista, ma al di là di queste nazioni, il sostegno cala.

L’opinione sulla Russia è generalmente negativa: in più della metà dei paesi esaminati la maggioranza ha un’opinione sfavorevole. Nel complesso, la media del 65% degli adulti nei paesi intervistati ha un’opinione sfavorevole della Russia, mentre il 28% ne ha un’opinione favorevole.

Mentre i paesi latinoamericani almeno diffidano di Putin più di Zelensky , il sospetto verso quest’ultimo supera quello verso il primo in paesi come Ungheria, Malesia, Grecia, Thailandia e Tunisia. La Malesia è anche il paese in cui la maggior parte delle persone nel sondaggio vede la Russia in modo positivo (57 percento), seguita da Bangladesh (53 percento), Tunisia e Thailandia (52 percento ciascuna) e Perù (47 percento).

Mentre molte nazioni africane hanno opinioni contrastanti sulla questione, l’autocompiacimento regna sovrano nell’Asia meridionale, con gli intervistati provenienti da India, Sri Lanka e Bangladesh che si rifiutano di rispondere o rispondono “non so” più spesso nel sondaggio. Lo stesso vale per il Sudafrica, un altro degli alleati BRICS della Russia. L’India, insieme alla Cina (che non è stata intervistata) è stata uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo sopra i limiti di prezzo durante la guerra, finanziando così l’esercito russo.