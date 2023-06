Articolo pubblicato il 20 febbraio 2023

I passaporti e quindi le nazionalità non sono tutte uguali. A seconda del tuo passaporto, il viaggio può essere semplice come prenotare voli, trovare un hotel e poi semplicemente andare.

Dal 2006 la società di consulenza britannica Henley & Partners misura la potenza del passaporto? Cosa vuole dire? Che compila una graduatoria in base al numero di destinazioni a cui i titolari possono accedere senza il bisogno del visto al momento dell’ingresso.

Non è l’unico tentativo di misurare i passaporti ma il Passport Index è uno degli strumenti tra i più conosciuti. Peraltro, graficamente è anche gradevole e ricco di dati.

Come funziona?

Si basa sui dati forniti dall’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA). Si valutano i passaporti di 199 Paesi mettendoli in relazione con 227 possibili mete in tutto il mondo. Il punteggio totale di ogni passaporto è pari al numero di destinazioni per le quali non è richiesto il visto.

Classifica passaporti 2023.

Il passaporto italiano è consente l’accesso a 189 mete di viaggio che non necessitano di visto e solo 38 che invece lo richiedono. Al primo posto si conferma il Giappone, con ben 193 destinazioni su 227 senza visto. Poi a seguire Corea del Sud, Singapore, Germania e Spagna. Al quarto posto ci siamo noi con Finlandia e il Lussemburgo.

Ma per molti in tutto il mondo non è così facile. Qui sotto una infografica di Visual Capitalist che racconta la spirale di potere dei passaporti.