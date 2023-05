Poco più di 475 mila detenuti nelle celle del vecchio continente. Questo il dato del 2021 certificato Eurostat. Numeri in aumento rispetto al 2020, quando erano presenti in media 104 detenuti ogni 100 mila abitanti (nel 2021 si è passati a 106). Ci sono celle sovraffollate per ben 8 Paesi dell’UE (tra queste l’Italia, al quinto posto).

Le carceri più popolose sono in Ungheria e in Polonia (entrambe registrano un tasso di detenuti ogni 100 mila abitanti pari a 191). Segue di poco distaccata la Slovacchia (con 185). I tassi più bassi sono invece registrati in Finlandia (51), in Slovenia (54) e nei Paesi Bassi (65). Ciò che preoccupa è che in 14 dei 26 Paesi dell’UE che hanno fornito i dati, il tasso di detenuti è aumentato rispetto al 2020. Non fa eccezione il nostro Paese, che ha aumentato di due punti il tasso di detenzione del 2021.