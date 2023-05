Molte le novità lanciata il 10 maggio a Mountain Views in occasione della conferenza degli sviluppatori Google I/O. Andiamo con ordine e partiamo da 3D Tiles

Cosa è 3D Tiles? Vuole dire creare mappe fotorealistiche attraverso le API di 3D Tiles. Questo nuovo prodotto di dati geografici offre un modello mesh 3D senza soluzione di continuità del mondo reale, strutturato con le nostre immagini ottiche RGB ad alta risoluzione e utilizza la stessa fonte di mappe 3D di Google Earth. Progettati appositamente per la visualizzazione su scala urbana da un isolato all’altro, puoi utilizzare i “riquadri” 3D fotorealistici per visualizzare oltre 2500 città in 49 paesi e creare esperienze di visualizzazione 3D direttamente nella tua app.

Perché è interessante?

Costruire modelli 3D del mondo richiede molto lavoro e risorse. Richiede l’esecuzione di una campagna di acquisizione di immagini, settimane o mesi di elaborazione delle immagini e la costruzione di un modello 3D strutturato e infine l’hosting per supportare la tua esperienza di visualizzazione. Photorealistic 3D Tiles dovrebbe semplificare questo lavoro attaverso un dataset che ti dovrebbe consentire di renderizzare il video sovrapponendo accuratamente i tuoi dati o i dati di Google Maps Platform per personalizzare le tue visualizzazioni. Lo standard utilizzato è 3D Tiles di Open Geospatial Consortium, comunemente usatocreato da Cesio. Vuole dire potere accedere attraverso software di render a liberie come CesiumJS e deck.gl. Qui trovi un esempio.

Serve a chi sviluppa videogiochi?

Gli sviluppatori di videogames possono per esempio utilizzare 3D Tiles per sviluppare un modello del mondo reale per esperienze di realtà aumentata utilizzando strumenti come Geospatial Creator . Basato su ARCore e Google Maps Platform e integrato in Unity e Adobe Aero Geospatial Pre-release, Geospatial Creator ti consente di caricare questi riquadri nella posizione perferita per ancorare gli oggetti AR al mondo reale.

Da dove iniziare.

La prova attraverso API Map Tiles è gratuita almeno durante la fase sperimentale . Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione e la demo . L’API Map Tiles fornisce inoltre agli sviluppatori un accesso con disponibilità limitata alla roadmap 2D, ai riquadri delle mappe satellitari e del terreno e ai riquadri di Street View di Google Maps Platform per le applicazioni non JS.

Per approfondire.

