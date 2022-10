screenshot-www-metaculus-com-2022-10-02-22_12_31

Metaculus è una piattaforma che aggrega previsioni quantitative su eventi futuri. Il claim è simile a quello di Wikipedia: siamo più saggi insieme. Che è un modo per dire che al l’aggregazione delle previsioni di molti previsori è più accurata di quella di (quasi) qualsiasi individuo.

Come funziona? Il sito è stato lanciato nel 2015 dal data scientist Max Wainwright e dai fisici Greg Laughlin e Anthony Aguirre. I contenuti della piattaforma sono moderati dai membri del team Metaculus, insieme a un gruppo di Community Moderatori volontari. A metà settembre dicono di avere aggregato più di un milione di predizioni su più di seimila domande di previsione. Come ad esempio, nel 2024 Donald Trump correrà per diventare presidente degli Stati Uniti? oppure Chi arriverà per primo su Marte? (nel senso della nazione). O anche Quando riusciremo a simulare il cervello umano? Le API del sito che trovate qui forniscono dati sulle domande poste, gli utenti e il ranking e altri aspetti del funzionamento della piattaforma. Per ogni domanda puoi così scoprire la sua formulazione, la data in cui è stata posta, il creatore, il tipo di previsione, la distribuzione delle previsioni e altro ancora.

Il mercato delle previsioni. Uno degli obiettivi di Metaculus infattti è prevedere i tempi, la natura e l’impatto dei progressi e delle scoperte scientifiche e tecnologiche. Quelli che tecnicamente sono definiti “mercati delle previsioni” sono per definizione imperfetti. Chi li sostiene è convinto che siano migliori dei metodi tradizionali di previsione tradizionali, come i sondaggi o le analisi degli esperti perché aggregano informazioni senza pregiudizi. L’idea è che un gruppo di persone con una gamma sufficientemente ampia di opinioni può collettivamente essere più intelligente di qualsiasi individuo. In realtà, come è lecito aspettarsi, sono tutt’altri che infallibili. Come per esempio quando hanno previsto la vittoria del no al referendum sulla Brexit.

Come prendere Metaculus? Come ogni piattaforma crowd-based che si rispetti è imperfetta ma interessante. Perché raccolgono informazioni sul contesto e sulle aspettativi rispetto all’avverarsi di uno specifico evento. Il nome per gli italiani non aiuta. Ce ne rendiamo conto (nota di redazione).