Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’Osservatorio sulle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), con i dati sulle prestazioni al 1° gennaio 2022 e su quelle liquidate nel 2021. Possiamo quindi sintetizzare con cinque numeri la fotografia dello stato dell’arte della previdenza nel secondo anno di pandemia.

3.082.954

Crescono pensioni e pensionati nel 2021. Il numero delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2022 è pari a 3.082.954, in aumento del 1,8% rispetto all’anno precedente. L’importo complessivo annuo (13 mensilità) delle pensioni è di 79.203 milioni di euro, con incremento del 3,2% rispetto al 2021 (76.750 milioni di euro).

59,5%

Pensionati e pensionate. Per quanto riguarda le prestazioni vigenti al 1° gennaio 2022, emerge che il 59,5% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle donne, contro il 40,5% erogato agli uomini. Relativamente alle pensioni liquidate nel 2021, la categoria delle pensioni di anzianità/anticipate è la più numerosa con il 54,7% del totale e importi complessivi annui pari a 2.835,2 milioni di euro (62,8% del totale).

40,%

Dove vivono i pensionati? La distribuzione per area geografica del numero delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2022 mette in evidenza che il maggior numero delle prestazioni è concentrato nell’area settentrionale della penisola con il 40,8% del totale nazionale, seguito dall’area meridionale e isole con il 36,5% e dall’Italia centrale con il 22,4% del totale.

73,4

Quanti anni hanno in media? L’età media complessiva dei titolari di pensioni di vecchiaia e anzianità/anticipate è di 73,4 anni sia per gli uomini che per le donne; quella dei titolari di pensione di inabilità si discosta di oltre 4 anni tra i due sessi (69,4 per gli uomini e 73,7 per le donne); l’età media della categoria superstiti è molto differenziata tra i due sessi, essendo pari a 71,6 anni per gli uomini e a 78,1 anni per le donne.

10%

Quanto guadagnano i pensionati del settore pubblico? La distribuzione delle pensioni per categoria e classi di importo mensile mette in evidenza che il 15,1% delle pensioni pubbliche ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 45,3% tra 1.000 e 1.999,99 euro e il 29,6% di importo tra 2.000 e 2.999,99; infine, il 10% ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su.

