Definire quantitativamente chi sono gli anziani è determinante per l’economia di un Paese. Significa per esempio decidere quanti anni di lavoro sono sufficienti per poter andare in pensione, ma significa anche stabilire chi verrà interessato dalle politiche di sanità pubblica, per esempio dalle esenzioni per farmaci e visite in certe fasce di reddito, o da campagne di vaccinazione gratuita.

Nel 2018 la spesa pensionistica dell’Italia (inclusa la componente assistenziale!) è stata pari a 293 miliardi di euro, cioè il 16,6% del Pil, il 34,3% della spesa pubblica (dati Istat, gennaio 2020). Abbiamo speso per le pensioni quasi il triplo di quanto spendiamo per la sanità e quasi il quintuplo della spesa per Istruzione e Ricerca.

