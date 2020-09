Un nuovo studio rileva che la fiducia del pubblico nella sicurezza dei vaccini è volatile e altamente variabile tra i paesi. La scetticismo tende a crescere insieme all’instabilità politica e all’estremismo religioso. I risultati dello studio che ha coinvolto 149 paesi tra il 2015 e il 2019, sono stati ottenuti attraverso 290 sondaggi e sono stati pubblicati sulla rivista medica Lancet, e si basano sui dati di oltre 284.000 adulti a cui è stato chiesto se considerano i vaccini importanti, sicuri ed efficaci. Secondo gli autori, i governi dovrebbero ora essere più vigili nel valutare la fiducia del pubblico nei vaccini e rispondere rapidamente alle preoccupazioni. “È fondamentale, con malattie nuove ed emergenti come la pandemia di Covid-19, monitorare regolarmente gli atteggiamenti delle persone per identificare rapidamente Paesi e gruppi con fiducia in declino, in modo da identificare dove c’è bisogno di ricostruire un sentimento positivo e ottimizzare la diffusione di nuovi vaccini salvavita”, spiega Heidi Larson della London School of Hygiene & Tropical Medicine, Regno Unito, che ha guidato la ricerca. Larson avverte: “La rapida diffusione della disinformazione” e di fake news online “è una delle principali minacce alla resilienza dei programmi di vaccinazione in tutto il mondo

Lo studio ha rilevato sei paesi in cui la fiducia nei vaccini è diminuita in modo significativo dal 2015. Sono Indonesia, Pakistan, Serbia, Azerbaigian, Afghanistan e Nigeria. Segnali di miglioramento della fiducia tra il 2018 e il 2019 in alcuni Stati membri dell’UE, tra cui Finlandia, Francia, Irlanda e Italia. Qui trovate lo studio integrale

vaccine-survey-fig3_page-0001

Il caso dell’Europa. Il vecchio Continente mette insieme anime diverse, situazioni diverse, e anche l’atteggiamento verso le iniezioni scudo mostra un’estrema variabilità. Si passa da una fiducia ferma al 19% in Lituania a una più diffusa al 66% in Finlandia. Ma non si va oltre questa percentuale. E’ il range osservato al 31 dicembre 2019. Ma, guardando i trend, emergono segnali di risalita in alcuni Paesi. Fra questi proprio l’Italia, che in passato è finita sotto i riflettori per dati di coperture vaccinali in discesa libera e oggi dal sondaggio risulta fra le aree in cui la fiducia nella sicurezza delle iniezioni scudo sta aumentando.

Fiducia nei vaccini? L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara che l’esitazione nei confronti dei vaccini è stata una delle dieci principali minacce alla salute globale nel 2019. “Quando c’è un forte calo nella copertura vaccinale – spiega Larson a Adnkronos – è spesso perché c’è un’infondata paura sulla sicurezza dei vaccini che semina dubbi e sfiducia. A volte c’è un piccolo rischio che viene rapidamente diffuso e amplificato fino a sembrare molto più grande. Ci sono anche casi in cui i dibattiti sui vaccini sono stati volutamente polarizzati, sfruttando i dubbi del pubblico e le debolezze del sistema per scopi politici, mentre il declino della fiducia nei vaccini in altri luoghi può essere influenzato da una sfiducia generale nel governo e nelle élite scientifiche“.



E’ stato fondato dieci anni fa per fornire un approccio sistematico al monitoraggio dell’atteggiamento del pubblico nei confronti dei vaccini e per informare i responsabili politici delle tendenze in evoluzione nel mondo.

Dove c’è meno fiducia. Nell’Unione europea sono state rilevate recenti perdite significative di fiducia nella sicurezza dei vaccini in Polonia (un calo dal 64% di persone fortemente d’accordo sul fatto che i vaccini sono sicuri nel novembre 2018 al 53% di dicembre 2019), riflettendo il crescente impatto di un movimento no-vax molto organizzato. In Francia, dove la fiducia nei vaccini è stata costantemente bassa, c’è stato un marcato aumento, dal 22% di novembre 2018, al 30% di dicembre 2019. Nel Regno Unito, l’aumento è dal 47% di maggio 2018 al 52% di novembre 2019.

Nel resto del mondo. I rischi di un vaccino contro la dengue (Dengvaxia) nelle Filippine nel 2017 hanno portato a un drastico calo della fiducia nella sicurezza, hanno influito sull’adozione dei vaccini di routine, e hanno fatto sì che le Filippine abbandonassero il posizionamento fra i primi 10 paesi con il più alto livello complessivo di fiducia che avevano nel 2015, crollando al 70esimo posto nel 2019. In Corea del Sud, gli sforzi di mobilitazione online contro l’immunizzazione infantile da parte di community come Anaki (abbreviazione coreana di “allevare bambini senza farmaci”), sono stati identificati come barriera chiave alla vaccinazione. In Indonesia, che ha avuto uno dei maggiori cali di fiducia al mondo (la percezione della sicurezza è calata dal 64 al 50%), il sospetto degli autori è che gli atteggiamenti negativi potrebbero essere stati in parte innescati da leader musulmani – che hanno messo in dubbio la sicurezza del vaccino anti morbillo-parotite-rosolia e hanno emesso una fatwa sostenendo che il vaccino era proibito e conteneva ingredienti derivati dai suini – in parte dai guaritori locali che promuovono ‘alternative’ naturali. Altri dati: nel 2019, Iraq (95%), Liberia (93%) e Senegal (92%) hanno registrato la percentuale più alta di intervistati che hanno convenuto che è importante vaccinare i bambini, mentre Hong Kong (36%), Russia (34 %) e Albania (26%) riportano la percentuale più bassa di persone fortemente d’accordo sull’importanza dei vaccini. Lo studio ha poi rilevato che essere maschi o meno istruiti è collegato a una minore possibilità di assunzione del vaccino.