Articolo aggiornato al 9 maggio 2020

Non v’è alcun dubbio che tutte le regioni stiano lavorando alacremente, giorno e notte per il bene comune, ma sulla condivisione dei dati c’è ancora troppa disomogeneità. Il dato di fatto è che a seconda della regione, talvolta della provincia, in cui si vive, si ha accesso a più o meno informazioni sullo stato delle cose, per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus. Siamo tutti sulla stessa barca, ma non tutti i passeggeri hanno cannocchiali della stessa potenza, anche se i dati sono pubblici, e riguardano i cittadini stessi. I casi, i ricoveri, i casi gravi e i decessi, sono i nostri cari.

Ci sono regioni che diffondono autonomamente una o addirittura più volte al giorno il bollettino della situazione. C’è chi condivide tutto (casi, tamponi, ricoveri, ricoveri in terapia intensiva, decessi) , chi solo i casi e i decessi, chi casi e ricoveri. Chi solo i casi, e per il resto zero, come la Lombardia, che vive la situazione peggiore in Europa. Ci sono Presidenti di regioni che ogni giorno si impegnano con una diretta sui principali canali social, altri che non lo fanno. C’è chi (quasi tutti) condivide dati “in prosa” e chi osa qualche tabella, ma sempre in pdf. Gli Open Data sono – per citare Gaber – come la rivoluzione: oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente.

È chiaro: i sistemi sanitari sono regionali, lo sappiamo bene, e non ci sono obblighi di legge di alcun tipo. Ma forse è il momento di affrontare come istituzioni anche questo punto: la coerenza nella diffusione dell’informazione, garantendo a tutti i cittadini la medesima consapevolezza. Certo, le regioni spesso mandano i bollettini ai giornali, ma non è la stessa cosa.

Per questo motivo noi di Infodata abbiamo deciso di aprire questa pagina, che aggiorneremo quotidianamente con i link ai luoghi dove le regioni condividono i dati, mano a mano che li identifichiamo. Ci interessano particolarmente i ricoveri in terapia intensiva e non, a livello DI SINGOLO OSPEDALE, come indicatore di sistema. Sono comunque utili i medesimi dati anche solo a livello provinciale.

Il vostro supporto in questo è fondamentale in due direzioni, come abbiamo spiegato nelle call che abbiamo lanciato su Facebook e Twitter:

1. se siete a conoscenza di repository pubbliche di dati, con dettaglio a livello ospedaliero o di ASL;

2. Se avete amici e conoscenti che stanno aprendo dati e creando repository in tal senso.

Due aspetti ci colpiscono. Primo: si condividono molte info solo sui social, si fanno le dirette Facebook. Ma non tutti i cittadini hanno Facebook (o Twitter, o Instagram, o la televisione), mentre tutti, potenzialmente, possono avere accesso a un sito. È fondamentale che le informazioni vengano condivise anche sui social network, per andare incontro ai cittadini, ma appunto anche.

Il secondo aspetto riguarda il concetto già citato, di Open Data. Si osserva che le regioni più virtuose in questo senso, quelle cioè che diffondono più dati e più spesso, condividono i dati in formato “chiuso” cioè in .pdf, se non addirittura “in prosa”, in un comunicato stampa. Affinché i dati siano utili operativamente ai cittadini devono invece essere diffusi in formato aperto, cioè in .csv, o in .xls, di modo che sia semplice usarli per semplici grafici o analisi più complesse.

Fortunatamente in Italia la community di “opendatari” è molto attiva da anni, e in questo frangente sono in molti che stanno mettendo a disposizione gratuitamente le proprie competenze, scaricando i dati del luogo in cui vivono, rendendoli aperti e condividendoli su piattaforme apposite nate per fungere da repository di dati aperti. La principale è GitHub.

Disclaimer: ciò che segue è per sua natura provvisorio e in fase di aggiornamento. Se ci sono imprecisioni, segnalatecele: o sulla pagina Facebook di Infodata o nei commenti.

L’obiettivo di questo lavoro è evidenziare come le singole regioni dialogano direttamente con i cittadini sui dati che posseggono. Non stiamo parlando di ciò che le regioni condividono con le istituzioni nazionali.





Riguardo agli open data che citiamo, non ci riferiamo al portale della protezione civile che pubblica quello che mano mano ha, ma dei dati che le regioni condividono direttamente con i cittadini, con una granularità maggiore rispetto al dato provinciale.



Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo ha una pagina web dedicata su COVID19 con molte informazioni, compresi i numeri di telefono sull’assistenza COVID per ciascuna provincia. Lo stesso per il portale regionale della salute.

La Regione ha pubblicato sul suo sito web un bollettino giornaliero con dati su casi, decessi per ciascuna provincia / ASL e dati aggregati su terapia intensiva e guarigioni.

Vi sono account regionali Social Media ufficiali su Facebook Twitter e Instagram , dove si pubblicano quotidianamente infografiche con dati provinciali e video con consigli / informazioni regionali

Regione Basilicata

Non esiste una pagina web specifica su COVID. La regione ha condiviso il bollettino quotidiano con i giornalisti ma non lo pubblica sul sito ufficiale.

Social media. Non c’è una pagina facebook per la Regione, ma solo per Giunta Regionale (non molto aggiornata)

e una per la protezione civile Basilicata. La regione è presente su Twitter.

Provincia di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano ha una pagina web specifica su COVID19: è stato anche prodotto materiale informativo di vario genere

Lo stesso sulla pagina web dell’Autorità Provinciale della Sanità

Per quanto riguarda la condivisione dei dati, la provincia di Bolzano pubblica quotidianamente un documento OPEN DATA in Excel con casi positivi giornalieri per comune e ASL . I casi di ricoveri ospedalieri e terapia intensiva sono invece riportati (solo testo) nel comunicato stampa giornaliero.

Inoltre, la conferenza stampa virtuale del Presidente viene trasmessa in diretta sul sito ogni giorno e, al termine della conferenza stampa, il video completo viene reso disponibile anche alla popolazione per iscritto, come fonte ufficiale di informazioni su YouTube in italiano e in Tedesco e sui social media (Facebook e Twitter) della Provincia.

Social media:

La Provincia di Bolzano è presente su Facebook Twitter e YouTube

Regione Calabria

Manca attualmente una pagina web dedicata a COVID19, ma la pagina web della regione pubblica un bollettino quotidiano in prosa, con i tamponi effettuati, i nuovi casi, i ricoveri e le terapie intensive per provincia

Social media: Sfortunatamente, la Regione non è presente sui social network, ma lo è anche il nuovo Presidente della Regione Jole Santelli, che pubblica i numeri mano nella mano e dirige video su Facebook e Twitter

Regione Campania

La Regione ha una pagina web dedicata a COVID19, e pubblica ogni giorno un’immagine di sintesi con i dati positivi e negativi quotidiani, con alcuni dettagli sull’ospedale in cui si trovano, ma tutti in prosa, senza tabelle.

Social Media Su Facebook è presente un aggiornamento continuo, punto di riferimento, gli stessi contenuti sono pubblicati quotidianamente sia sulla pagina regionale che su quella del presidente Vincenzo De Luca . Lo stesso su twitter: Regione Campania e Vincenzo De Luca.

Infine, la regione è presente su Instagram