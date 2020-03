In questi giorni si parla moltissimo di curve esponenziali e curve logistiche, per studiare l’andamento della diffusione del #coronavirus in Italia e nel mondo. A “dare i numeri” sono in tanti e non è facile districarsi tra grafici, data-analisi e proiezioni statistiche per cercare di capire quando e come usciremo da questa emergenza sanitaria.

Per questo motivo noi di Infodata abbiamo deciso di raccogliere in una specie di elenco alcune delle fonti informative, più o meno organizzate, che in questi giorni stanno popolando le nostre bacheche virtuali e le chat di gruppo.

L’obiettivo è dare ancora più forza al lavoro che stanno facendo diversi studiosi italiani e non nell’analizzare il fenomeno Covid-19, creando questa pagina nella quale raccogliere e comunicare i loro risultati in maniera quanto più semplice possibile, per un pubblico di non (o comunque poco) esperti.