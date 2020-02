18737

Il Democracy Index ogni anno misura lo stato della democrazia in 167 Paesi. E’ calcolato dal settimanale The Economist. Più nello specifico se ne occupa Intelligence Unit una divisione dell’Economist che si concentra su analisi sul mondo degli affari e dei governi. Quest’anno 22 Paesi nel mondo sono stati classificati come “democrazie complete”. In classifica troviamo Norvegia (9.87), Islanda (9.58) e Svezia (9.39), mentre i valori più bassi sono quelli di Corea del Nord (1.03), Repubblica Democratica del Congo (1.13) e Repubblica Centrafricana (1.32). Quindi per fare una sintesi abbiamo in alto tutti i Paesi scandinavi, diverse nazioni dell’Europa occidentale, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Mauritus, Costa Rica e Cile che si sono uniti ai vertici gruppo nel 2019 insieme a Francia e Portogallo. Bassi punteggi anche per India e Cina. L’India, una democrazia imperfetta, è stata valutata solo a 6,9 punti mentre la Cina – un regime autoritario – ha raggiunto solo un punteggio di 2,3 punti. Il paese ha perso posizioni come nessuno nella classifica del 2019.Ma lasciamo per ora perdere le classifiche. Se guardiamo al numero della popolazione mondiale, appena il 5,7 per cento vive in questi 22 Paesi. Il 35,6% invece appartiene a Stati considerati autoritari tra cui per fare un esempio Cina, Russia, Iran e Libia. L’altra brutta notizia è che il valore medio dell’indice tra tutti i 167 Stati è la più bassa dal 2006, anno in cui la Intelligence Unit ha cominciato a raccogliere i dati. Su Infodata siamo “sinceri democratici”. A più riprese abbiamo segnalto che qualcosa non funziona non tanto nelle democrazie più mature, quanto nella percezione che i cittadini hanno dei meccanismi di selezione della classe politica e nelle regole del governo.

Una nazione su due è insoddisfatta della democrazia, abbiamo scritto alcuni mesi fa. Qui invece abbiamo discusso il rapporto tra fake news e democrazia. E qui ancora ci siamo occupati dell’Authoritarian Populism Index. Prafrando Winston Churchill “la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora”? Proprio perché consideriamo il sistema democratico un sistema imperfetto ma è il migliore che abbiamo proviamo a capire come possono essere misurate le democrazie. Partiamo in questa puntata proprio dell’indice dell’Economist.

Come funziona. Il democracy index, spiega bene Wikipedia, è una media ponderata basata sulle risposte a 60 domande, ognuna delle quali ha due o tre alternative risposte permesse. Molte delle risposte sono “valutate da esperti”; il report non indica il tipo di esperti, né il loro numero, né se gli esperti sono impiegati dal The Economist o ad esempio studiosi indipendenti, né la nazionalità degli esperti. Alcune risposte sono fornite dall’esame dell’opinione pubblica emergente da sondaggi nei rispettivi paesi. “Nel caso di paesi per i quali manchi un sondaggio, questo viene ricavato da paesi simili e la valutazione degli esperti viene usata per chiarire i punti oscuri.

Per ciascuno dei 60 quesiti, gli esperti assegnano una valutazione di 1 (corrispondente alla risposta “sì”) o 0 (“no”), oppure, in alcuni casi è ammesso anche lo 0,5 (per risposte non nette). Oltre alla valutazione degli esperti, si tengono in considerazione sondaggi nazionali o regionali certificati e parametri come la partecipazione elettorale. Ogni macro categoria, alla fine, riceve un punteggio da zero a dieci e in base alla media dei voti ottenuta si stila la classifica. I risultati dell’indice vengono poi utilizzati per posizionare i Paesi in uno dei 4 tipi di regime democratico: “democrazia piena” (punteggio superiore a 8), “democrazia imperfetta” (tra 6 e 8), “regime ibrido” (tra 4 e 6) e “regime autoritario” (4 punti o inferiore).

Dagli indici delle cinque categorie, tutti mostrati nel report, viene poi calcolata la media che fornisce il democracy index della nazione. Infine questo decide la classificazione della nazione in questo modo: