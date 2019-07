L’italia della scuola è spaccata in due, con un pezzo del paese sopra la media dei paesi sviluppati e l’altro dove i risultati scolastici risultano invece deludenti.

Il quadro che emerge dai test Invalsi 2019 – cui hanno partecipato oltre mezzo milione di studenti – traccia la fotografia più accurata dello stato dell’istruzione italiana, dai primi anni delle elementari fino all’ultimo passo prima della maturità.

Prendendo proprio questi ultimi ragazzi, in quinta superiore, il calo della qualità delle scuole man mano che si scende verso il Meridione non potrebbe essere più evidente: i risultati al nord-est e nord-ovest appaiono molto migliori che al sud o nelle isole.

Questo vale sistematicamente per tutte le discipline in cui sono stati svolti i test, che hanno incluso prove in italiano, matematica e inglese.

1

Con le prove di quest’anno è anche possibile – per la prima volta – fare in alcuni casi un confronto con i risultati della rilevazione precedente, così da scoprire dove le cose sono migliorate e dove invece sono tornate indietro.

Un modo usato da Invalsi per misurare il cambiamento consiste nel contare quanta parte degli studenti ha raggiunto un certo livello di competenze nelle varie discipline.

Emerge così che i punteggi ottenuti in matematica sono in effetti cresciuti sia in terza media che in seconda superiore. In quest’ultimo grado, in particolare, il miglioramente risulta diffuso un po’ in tutta Italia mentre in altri casi le variazioni geografiche sono più pronunciate.

Anche in italiano i risultati sono superiore rispetto al 2018, ma fra i gradi censiti soltanto in seconda superiore. Per parte sua la situazione dell’inglese è meno ovvia: da un lato migliorano le prove dedicato all’ascolta di questa lingua, dall’altro peggiorano invece quelle di lettura in seconda elementare.

2

I risultati dei test sono dettagliati a sufficienza da consentirci di tracciare un quadro regionale delle variazioni, da cui risalta in particolare un miglioramento dell’inglese nel meridione – Basilicata e Calabria in particolare.

3

Prima puntata….